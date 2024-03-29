«Позорная страница»: Захарова оценила реакцию СЕ на теракт в «Крокусе» Захарова назвала позором отсутствие реакции со стороны СЕ на теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» является очередной позорной страницей в истории организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Страсбург погряз в лицемерии и двойных стандартах. Дипломат поставила под вопрос беспристрастность правового и экспертного механизма организации.

Это очередная позорная страница в истории организации, тщетно пытающейся называть себя «совестью Европы» и претендовать на роль главного защитника прав человека на Европейском континенте. Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, погрязшего в политическом лицемерии и двойных стандартах, — сказала Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что России не требуется содействие по линии Совета Европы, с которым она рассталась более двух лет назад. Дипломат указала, что отсутствие реакции со стороны Страсбурга на теракт в «Крокус Сити Холле» ставит под сомнение его способность противодействовать терроризму и экстремизму, а также защищать права человека.

Нельзя не отметить многочисленные личные обращения с выражением соболезнований к российским дипломатам в Страсбурге, неравнодушие французов и представителей страсбургского дипкорпуса, — уточнила она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Запад публично и в контактах по линии дипломатических миссий убеждает Россию в невиновности Украины в теракте в «Крокус Сити Холле». Но не объясняет почему, и из соображений здравой логики Москва не может этого исключать, отметил он.