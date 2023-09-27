«Позор еврейского народа»: Володин высказался о визите Зеленского в Канаду Володин призвал Трюдо и Зеленского уйти в отставку после чествования ветерана СС

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джастин Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский, чествовавший ветерана дивизии СС «Галичина» в Канаде — это позор еврейского народа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он призвал главу украинского государства уйти в отставку вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, ответственным за реабилитацию нацизма. Володин подчеркнул, что даже после указания на ошибку Трюдо отказался извиняться.

Председатель Госдумы заявил, что Трюдо и Зеленский пытаются избежать ответственности, «спрятавшись за спину» спикера палаты общин Канады. Однако в действительности именно они ответственны за инцидент с чествованием нацистского преступника. По мнению Володина, этой акцией они выразили неуважение и оскорбили память миллионов людей, ставших жертвами нацистов в годы Второй мировой войны.

Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Вместе с ним должен уйти и Зеленский — позор еврейского народа, — написал Володин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее также обвинила правительство Канады в том, что оно сделало из спикера палаты общин «козла отпущения». По ее мнению, таким образом они попытались вывести из-под удара Трюдо и его соратников, часть из которых являются потомками нацистских коллаборационистов.