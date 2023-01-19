«Позиция не поменялась»: в Минцифры оценили возможность блокировки YouTube Глава Минцифры выступил против блокировки YouTube

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Позиция Минцифры РФ относительно YouTube не поменялась, министерство выступает против блокировки сервиса в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он добавил, что необходимости ограничивать доступ к видеохостингу нет, сообщает РИА Новости.

Позиция Минцифры по этой части не поменялась, — сообщил глава Минцифры.

В 2022 году Шадаев заявил, что ведомство выступает против блокировки YouTube, но за создание российского аналога.

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина ранее сообщила, что в ближайшее время в России будет закрыт сервис YouTube, а его пользователей ждет наказание. По мнению бизнесмена, несмотря на то что примерно 40% контента на YouTube политизировано и направлено против России, его закрытию препятствует огромное количество людей в администрации президента. Предприниматель назвал выступающих против закрытия YouTube предателями своего народа и своей страны, которые живут, отдыхают и воспитывают детей за границей, а также активно слушают проукраинские YouTube-каналы.

При этом в Госдуме заявили, что не обсуждают блокировку сайта.