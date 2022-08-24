Поздравление потерявшим независимость братьям: КПРФ о словах Лукашенко Пресс-секретарь КПРФ Ющенко назвал слова Лукашенко о Дне независимости Украины обращением к потерявшему свободу народу

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Поздравление президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости Украины — в первую очередь обращение к братскому народу и пожелание реальной самостоятельности государству, которое частично утратило национальную идентичность, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что Украина начала терять свой суверенитет еще в 2004 году, а в 2014-м утратила его окончательно.

Они являются абсолютно подмандатной территорией, лишенной всякого намека на независимость, и по факту стали практически колонией США. Так что его поздравление адресовано именно жителям Украины, которые в свою очередь находятся в заложниках у шайки бандеровцев и националистов, — сказал Ющенко.

Он добавил, что многие украинцы осознают потерю суверенитета Украины и «именно поэтому это очень тонкое и своевременное поздравление».

Лукашенко в своем поздравлении с Днем независимости Украины пожелал соседям сил и мирного неба над головой. Белорусский лидер отметил, что Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении заявил, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы. Свое видеообращение он записал на фоне военной техники в центре украинской столицы.