Поющий «Катюшу» Нарышкин попал на видео Глава СВР Нарышкин спел «Катюшу» на открытии акции «Диктант Победы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

В Москве с исполнения песни «Катюша» стартовала акция «Диктант Победы», передает РИА Новости. Композицию исполнили в том числе глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и министр просвещения Сергей Кравцов. Соответствующее видео появилось в Сети.

Нарышкин сообщил NEWS.ru, что цель «Диктанта Победы» остается неизменной, она заключается в том, чтобы утвердить историческую правду и сформировать твердые знания об истории Великой Отечественной войны у граждан. По его словам, формат диктанта постоянно совершенствуется.

Нарышкин уточнил, что сквозными темами диктанта в этом году станут освобождение оккупированных территорий и выход Красной армии к границам СССР, освобождение Крыма и Севастополя, начало операции «Багратион» и 80-летие снятия блокады Ленинграда. По его словам, интерес к «Диктанту Победы» растет с каждым годом. В этом он увидел осознанное стремление россиян и иностранных граждан отдать дань памяти «всему великому поколению победителей».

Тем временем председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что организаторы «Диктанта Победы» подготовили для участников большое количество призов. Он отметил, что финалисты получат преференции при поступлении в вузы, а кто-то сможет приехать на Парад Победы в Москве. По его словам, диктант пройдет в формате ЕГЭ.