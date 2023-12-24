Появился график Путина на последнюю неделю года Путин до конца года примет участие в заседаниях лидеров стран — членов СНГ и ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В последнюю неделю 2023 года у президента РФ Владимира Путина много рабочих планов, говорится в ролике журналиста Павла Зарубина. Так, 25 декабря глава государства примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

Кроме того, в Северной столице Путин проведет встречу по развитию города и области. После этого в Москве российский лидер поучаствует в заседании Госсовета. Помимо этого в последнюю неделю года президента ждет ряд рабочих встреч.

Ранее в Кремле сообщили, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге, планируется принять нескольких важных решений и документов. В частности, речь идет о Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. На саммите также подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза, обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

До этого Путин объявил о намерении посетить Турцию. Глава государства уточнил, что визит запланирован на 2024-й. Российский лидер добавил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не совпали.