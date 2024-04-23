Появилось видео боя у Волновахи, где двое бойцов ВС РФ отбили опорник ВСУ МО РФ опубликовало видео боя двух штурмовиков ВС РФ за опорный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео захвата двумя российскими штурмовиками опорного пункта ВСУ в районе Волновахи. Российским бойцам противостояли восемь солдат противника. Нескольких украинских военнослужащих удалось взять в плен. На кадрах запечатлен момент, когда штурмовики проводили разведку боем.

Российские бойцы сумели отбить и зачистить опорный пункт, бой длился не больше восьми минут. После захвата позиций противника россияне заняли круговую оборону.

Сегодня украинский военнопленный рассказал, что российские бойцы пытались защитить украинских военнослужащих от минометного огня. По словам Андрея Бабенко, их сослуживцы из ВСУ начали стрелять по ним, когда солдаты решили сдаться российским силам.

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