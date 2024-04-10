Появилось видео задержания готовившего теракт в Запорожье агента СБУ

Фото: Пресс-служба УФСБ по Запорожской области/ТАСС

В Сети появилось видео задержания в Запорожской области агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт против российских военнослужащих, кадры предоставил ТАСС. Ранее в ФСБ рассказали, что женщину обеспечили взрывными веществами.

На видео можно увидеть, как сотрудники спецслужбы выбегают из автомобиля и оперативно обезвреживают злоумышленницу. На женщину надели наручники и посадили в машину. Задержанная рассказала, что приобрела «коктейли Молотова», чтобы передать их исполнителям, которые должны были поджечь здание ФСБ. Она подтвердила, что действовала по заданию СБУ.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании местной жительницы, которая готовила теракт. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Во время обысков у нее нашли и изъяли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты для зажигательной смеси.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе горюче-смазочных материалов. В ходе обыска у него изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.