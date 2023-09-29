Появилось видео визита Медведева на полигон, где тестировали ракеты Медведев посетил ракетные испытания на полигоне в Астраханской области

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. Соответствующее видео было опубликовано на странице политика в соцсети «Вконтакте». На полигоне он присутствовал при испытательном запуске модернизированной высокоточной ракеты. Как заявил Медведев по итогам тестирования, Россия намерена продолжать испытания высокоточных ракетных комплексов. Он также поручил военным добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ западного производства.

Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены. Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину, и эта работа с их стороны продолжается, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Москва активно модернизирует собственный арсенал, создавая системы, способные конкурировать с новейшими западными образцами. Как заявил Медведев, такой подход сохраниться, пока Россия не достигнет окончательной победы.

Ранее также сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии состоялось заседание Совета министров обороны стран Содружества.