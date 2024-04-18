Появилось видео совместных учений ВС России и Таджикистана

Фото: МО РФ

Двухсторонние учения ВС России и Таджикистана попали на видео. На представленных Минобороны РФ кадрах видно, что солдаты отрабатывали запуск беспилотников самолетного типа, координировали их полет и отработку по условным целям.

Совместное двухстороннее учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана. Оно проходило с 15 по 18 апреля 2024 года. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа, — добавили в МО.

Также на видео показана совместная отработка 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган» по условному противнику. Кроме того, военные успешно использовали гаубичные самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» для поражения условного врага.

Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют вместе с Соединенными Штатами провести на своей территории учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Мероприятия проведут в 2024 году. Кроме этого, Тбилиси намерено продолжить формирование киберкомандования в силах обороны и начать реализацию проекта по созданию киберлаборатории в рамках сотрудничества с НАТО.