Появилось видео со встречи Шойгу с министром обороны Южного Судана

Фото: МО Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком. Главы оборонных ведомств обсудили перспективные проекты сотрудничества в военной сфере, а также актуальные вопросы региональной безопасности, уточняется в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с Министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком, — сказано в сообщении.

Пресс-служба министерства также опубликовала видеозапись со встречи. На ней министры в присутствии членов делегаций пожимают друг другу руки.

Ранее Шойгу вместе с главами делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии состоялось заседание Совета министров обороны стран Содружества. Шойгу осмотрел производственную площадку конструкторского бюро, где производится тяжелая военная техника. Ему представили многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», БМП-2М с боевым отделением «Бережок», ЗРПК «Панцирь-С1» и другие образцы вооружения.