Появилось видео с вызволенными из плена российскими военными Минобороны опубликовало видео с вызволенными из плена российскими военными

Фото: МО РФ

Минобороны России в официальном Telegram-канале опубликовало видео с российскими военными, которые вернулись из украинского плена. По данным военного ведомства, на Родину вернулись 90 человек.

25 июня стало известно, что между Россией и Украиной произошел равноценный обмен военнопленными. Посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался.

Она напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине, чтобы на тех же условиях получить своих бойцов. Омбудсмен рассказала, что эта публикация спровоцировала волну негатива в ее адрес. Тем не менее она выразила уверенность, что поступила правильно, ведь теперь родные пленных на Украине знают: они живы и могут вернуться домой.