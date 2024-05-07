Классный руководитель президента России Владимира Путина, 91-летняя Вера Гуревич лично поздравила его с инаугурацией. Пожелание преподавательницы попало на видео, опубликованным Telegram-каналом Shot.
Желаю, чтобы у Путина все получилось только на отлично! У него всегда все получалось! — сказала Вера Гуревич.
Классный руководитель Путина прибыла на инаугурацию, чтобы лично поздравить бывшего ученика.
Президент России Владимир Путин ранее официально вступил в должность. Церемония инаугурации главы государства проходит в Большом Кремлевском дворце. Гости собрались к 12:00. Путин занимает пост президента России в юбилейный пятый раз.
Глава государства принес присягу в рамках торжественной церемонии инаугурации. Затем председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента. Владимир Путин будет занимать этот пост в течение шести лет — до 2030 года.
Церемонию инаугурации посетили представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Среди гостей также присутствовали общественные деятели и представители духовенства.