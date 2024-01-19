Появилось видео окунания Путина в прорубь на Крещение

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

Опубликовано видео, как президент РФ Владимир Путин окунался в прорубь на Крещение. Кадры обнародовала пресс-служба Кремля.

На видео видно, как Путин три раза окунается в прорубь. Президент крестился перед каждым опусканием в воду.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что российский лидер ежегодно соблюдает эту традицию по случаю Крещения, и этот год не стал исключением. Впервые о том, что Путин окунается в прорубь в этот день, представитель Кремля рассказал в 2018 году.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил сделать Крещение праздничным выходным днем для россиян, чтобы православные верующие могли запастись святой водой, поучаствовать в крещенских таинствах и сходить с семьей в храм. Парламентарий заявил, что считает это целесообразным, учитывая, что 2024 год был объявлен президентом Годом семьи.

В сентябре 2023 года Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла. Глава государства поделился этим фактом из своей биографии во время посещения музея Русского патриаршества в Воскресенском соборе Арзамаса.

В Москве крещенские купания в ночь на 19 января прошли в том числе на территории яхт-порта «Алые паруса». Были опубликованы фотографии с церемонии.