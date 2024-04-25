Работа экипажей танков Т-90М в зоне СВО попала на видео Экипаж танков Т-90М ВДВ уничтожил отделение солдат ВСУ на Днепре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90

Экипажи российских танков Т-90М ВДВ нанесли удар по позициям противника, уничтожив до отделения ВСУ на правом берегу Днепра. Кадры работы танкистов Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции были опубликованы Telegram-каналом Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что российская сторона уничтожила украинские вооруженные силы с закрытой огневой позиции. При этом отмечается, что подразделения ВСУ были обнаружены операторами беспилотников. Противник пытался укрыться в разрушенных домах. Экипаж танка, пользуясь выкладками на местности, быстро достиг закрытой огневой позиции и точными выстрелами отработал по заданным координатам, говорится в сообщении МО РФ. В результате военнослужащие ВСУ были уничтожены, заключили в ведомстве.

Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 200 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Всего с начала специальной военной операции уничтожено 23 132 БПЛА, добавили в ведомстве. Также появились сведения о поражении формирований наемников «Иностранного легиона». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зоне ответственности группировки «Центр» — до 350 военных.