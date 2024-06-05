Появилось видео, как российские штурмовики разгромили ВСУ Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 по позициям ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Российские штурмовики Су-25 поразили позиции Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство представило видео слаженной работы ВС России.

Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и технику противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета, — сообщили в МО.

На кадрах, сделанных и из кабины пилотов и с помощью дронов, видно, что бойцы быстро достигают цели, выпуская ракеты по позициям противника. Судя по видео, штурмовики нанесли около десяти точечных ударов по ВСУ.

Ранее солдат ВС России, получивший осколочное ранение в колено, в одиночку смог ликвидировать модернизированный танк Т-64 Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. В Сети опубликовали видео, на котором заметно, что боец применил реактивную штурмовую гранату. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Так, операторы беспилотников засекли движущуюся технику вдоль домов. Они передали информацию об этом штурмовику 114-й ОМСБр с позывным Маркел. В момент, когда Т-64 приблизился к позиции бойца, он покинул укрытие и бросил в технику гранату.