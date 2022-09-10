Появилось видео онлайн-голосования Путина на выборах в Москве Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы онлайн

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.

11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую, — сказал российский лидер.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования. В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах.

Накануне стало известно, что в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве уже приняли участие более миллиона человек.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также проголосовал онлайн. В Сети опубликован видеофрагмент, на котором председатель партии отдает свой голос с помощью планшета.