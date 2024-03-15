Появилось видео голосования Пасечника на выборах президента России Глава ЛНР Пасечник сообщил, что проголосовал на выборах президента России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ, об этом он рассказал в своем Telegram-канале, а также представил видео с избирательного участка. Он отметил, что голосование является значимым геополитическим событием для региона.

Отдал свой голос за достойного кандидата, за настоящего патриота нашей большой Родины, — написал Пасечник.

Глава ЛНР поздравил всех жителей республики с голосованием. Он подчеркнул, что регион впервые в своей истории участвует в выборах главы государства. Пасечник добавил, что Луганская Народная Республика вместе со всей Россией выбирает будущее страны.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на выборах. Он рассказал, что на избирательном участке встретил немало желающих голосовать. По его словам, это легко объясняется тем, что жители ДНР впервые участвуют в выборах лидера государства.

Также сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.