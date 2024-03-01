Появилось видео с пережившим вылазку на Тендровскую косу десантником ВСУ МО РФ показало допрос плененного на Тендровской косе бойца ВМС Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Допрос единственного выжившего участника десантной операции ВСУ на Тендровскую косу военнослужащего 73-го морского центра ССО ВМС Украины Евгения Горина показали на видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Боец рассказал, что после произошедшего понял, что его группу бросили погибать «ради медийки».

По мне в каску прилетело от ваших, отбило наушник, но остался живой. Я ощутил это. Я после этого понял, что если продолжу движение, меня «задвухсотят». Я развернулся, поплыл назад с криками «Не стреляйте, я сдаюсь», — рассказал Горин.

По словам военного, высадиться на Тендровскую косу на Херсонском направлении пытались свыше 25 бойцов ВСУ на пяти лодках, в каждой находилось по пять штурмовиков и два водителя. Они должны были подойти к берегу, расстрелять из пулеметов наблюдательные посты ВС РФ и высадиться. Но, как рассказал Горин, из-за просчета командования все пошло не по плану.

Горин в ходе боя оказался в воде. Впоследствии он решил сдаться в плен российским военным. На берегу боец ВСУ какое-то время лежал на песке, поскольку российские военные еще допускали, что его сослуживцы могут вернуться. Потом он по команде отстегнул автомат и подошел к военнослужащим ВС РФ, те завели его в дом у маяка и осмотрели на ранения.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, пятая же развернулась и спешно убыла в обратном направлении. Отряды ССО были обстреляны из пулеметов, минометов и противотанковых ракетных комплексов.