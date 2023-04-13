Появилось фото подозреваемого в убийстве военкора Татарского ФСБ опубликовала фото подозреваемого в убийстве военкора Владлена Татарского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности опубликовала фото подозреваемого в убийстве военкора Владлена Татарского. По информации ведомства, на фото изображен сотрудник украинских спецслужб 36-летний Юрий Денисов, который посредством сервиса «экспресс-доставки» передал Дарье Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

Ранее ФСБ сообщила, что Денисов собирал данные об образе жизни и местах, которые посещал Татарский. С этой целью украинец купил машину и снял квартиру рядом с местом его проживания.

3 апреля Денисов покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Правоохранители инициировали процедуру объявления его в международный розыск.

Организаторами теракта, в результате которого погиб Татарский, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе российские оппозиционеры, скрывающиеся за рубежом, заявили в ФСБ.

Теракт произошел 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 40 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.