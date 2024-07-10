Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех Гладков: до трех человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ в Грайвороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До трех человек увеличилось количество пострадавших мирных жителей Грайворона Белгородской области при атаках украинских БПЛА, зафиксированных утром 10 июля, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в больницы самостоятельно обратились две женщины.

У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта, — уточнил Гладков.

Вторая пострадавшая получила осколочное ранение плеча, госпитализация не потребовалась. Обе женщины, по словам губернатора, будут восстанавливаться в амбулаторном режиме. Также известно, что при ударе повреждено торговое здание: посечены кровля и фасад.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации жителя города Грайворона с осколочными ранениями, полученными в результате атаки БПЛА украинских военных. По его словам, в результате инцидента повреждены четыре автомобиля, в одном из зданий выбиты стекла и поврежден фасад.

Ранее украинские войска ударили БПЛА по нефтебазе в Волгоградской области. По словам представителей предприятия, противник задействовал шесть дронов. В результате атаки никто не погиб, на месте вспыхнул пожар.