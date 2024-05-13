Стало известно церковное прошлое кандидата на пост министра обороны России Предложенный Путиным глава Минобороны Белоусов помогал священнослужителям храма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, предложенный президентом России Владимиром Путиным на пост главы Минобороны РФ, помогал священнослужителям в храме. Происходило это в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы, информирует KP.RU.

Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал, — приводит издание комментарий настоятеля храма протоиерея Леонида Царевского.

В Сети появился снимок, на котором бывший вице-премьер стоит в церковных одеяниях. Интернет-пользователи высказали предположения, что он служил алтарником в одной из церквей Владимирской области. Однако фотография была сделана в храме, который находится в деревне Пучково.

По словам Царевского, Белоусов сейчас редко приезжает, но кандидат на пост министра обороны начал чаще посещать Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Царевский подтвердил, что Белоусов помогал строить православную школу и назвал его воцерквленным человеком.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев обозначил задачи бывшего вице-премьера на посту министра обороны. По словам эксперта, Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс.