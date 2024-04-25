Появились подробности взятия Ласточкино МО России: украинские войска понесли большие потери в Ласточкино

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в личном составе и технике, когда отступали из населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщили военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ВС России. Солдаты отметили, что противник оставил вооружение и боеприпасы иностранного производства, передает РИА Новости.

Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации, наносившей удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригады ВСУ, удалось выбить противника из огневых точек, — рассказали военные.

Бойцы добавили, что при отступлении из Ласточкино украинские солдаты минировали дороги, дома, детские сады и школы. В результате боевых действий в поселке были разрушены все здания, а на улицах остались изрешеченные пулями автомобили и бронетехника.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о том, каким может быть исход конфликта в стране. Глава государства допустил, что им будут довольны далеко не все. При этом Зеленский уверен в победе Украины.