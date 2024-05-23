Названа предварительная сумма ущерба от действий офицера Минобороны СК: офицера Вертелецкого задержали по делу с ущербом в 70 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого задержали по делу с ущербом в 70 млн рублей, рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее данным, мужчина злоупотреблял полномочиями.

В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей, — уточнила Петренко.

Она добавила, что Вертелецкому уже предъявили обвинение. Также, отметила Петренко, по ходатайству следствия задержанного заключили под стражу.

Ранее Telegram-канал «Два майора» писал, что офицер получил авто и дом от бизнесмена, который был связан с реализацией гособоронзаказа, при этом имущество было оформлено на родственников Вертелецкого. Также сообщалось, что военный «затянул» предпринимателя в госпоставки.

Вскоре Telegram-канал SHOT написал, что начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России владеет квартирой в подмосковной Власихе. По данным канала, рыночная стоимость 60-метрового жилья оценивается в 10 млн рублей. Кроме того, пишет SHOT, у Вертелецкого имеется автомобиль Audi Q7.