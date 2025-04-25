Появились первые кадры встречи Путина с Уиткоффом в Кремле В Кремле стартовали переговоры Путина и Уиткоффа

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом стартовали в Москве. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как глава государства улыбается и пожимает руку высокопоставленному зарубежному гостю.

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа, — подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Самолет из США прибыл в Москву утром 25 апреля. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что переговоры Уиткоффа и Путина могут развиваться по трем возможным сценариям. По одному из них президенту доложат, что Европа и Украина сорвали переговорный процесс и отвергли план Трампа. Суть еще одного сценария заключается в том, что в целом украинцы и европейцы одобрили план Вашингтона, но возникли некоторые вопросы, и Уиткофф попытается понять, насколько российская сторона готова к компромиссам.

До этого американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что встреча Путина и Уиткоффа не приведет к подписанию мирного соглашения по Украине, поскольку Трамп не имеет полного влияния на Киев и Брюссель. В то же время эту встречу нельзя считать только протокольной, подчеркнул эксперт.