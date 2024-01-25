Появились первые итоги расследования катастрофы Ил-76 СК: Ил-76 под Белгородом подвергся зенитной ракетной атаке со стороны Украины

Фото: СК РФ

Военный самолет Ил-76, потерпевший крушение под Белгородом, был сбит зенитной ракетой со стороны Украины, сообщила пресс-служба СК России. В ведомстве добавили, что продолжают устанавливать личности причастных к атаке.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта, — сказали в СК.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Для расследования трагедии была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.

В ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить останки людей и бортовые самописцы. Части фюзеляжа были направлены на экспертизу, продолжается допрос свидетелей и очевидцев, уточнили в ведомстве.

До этого в экстренных службах рассказали, что в обшивке сбитого Ил-76 обнаружили множество входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты. По информации служб, количество отверстий в корпусе воздушного судна исчисляется сотнями.

Минобороны России сообщало, что перевозивший пленных ВСУ в Белгородскую область борт был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. Ведомство подтвердило, что все пассажиры и экипаж погибли.