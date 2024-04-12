Появились новые сведения по пострадавшим при теракте в «Крокусе» Мурашко: 34 пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

В стационарах продолжают лечение 34 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что четверо пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в «Крокус Сити Холле». Состояние двоих из них крайне тяжелое... Еще четверо — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, — уточнил министр.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям. Затем они устроили поджог и скрылись с места трагедии на автомобиле. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек. Всем предъявлены обвинения, они взяты под стражу. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

Ранее один из фигурантов дела Диловар Исломов не признал свою вину в причастности к теракту, сообщил его адвокат. По версии следствия, он вместе с братом и отцом оказывал содействие нападавшим, в частности предоставил террористам автомобиль и квартиру для проживания.