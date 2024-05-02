Появились кадры точной работы российских дронов в зоне СВО Минобороны показало работу дронов на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы операторов FPV-дронов на Донецком направлении. На кадрах запечатлены действия 1-го Армейского корпуса Южной группировки войск. Операторы наводят БПЛА на огневые точки ВСУ, уничтожают блиндажи и укрытия с личным составом украинской армии.

Ежедневно расчеты FPV-дронов 1-го Армейского корпуса «Южной» группировки войск точечными ударами поражают огневые точки противника, уничтожают блиндажи и укрытия с личным составом ВСУ, — сказано в сообщении военного ведомства.

На кадрах можно заметить, что операторов FPV-дронов находят цели, затем наводят на них беспилотники и наносят точные удары. В прицелы попадают также бойцы ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения двух реактивных систем залпового огня HIMARS в зоне военной спецоперации. Российские военные ликвидировали американские боевые машины прямо в лесной полосе.

В военном ведомстве также сообщили, что российские войска нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона» в зоне СВО. Кроме того, бойцы ударили по шести бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны. Речь идет, в частности, о подразделениях 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад.