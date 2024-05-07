Появились кадры с прибытием Кадырова и Делимханова на инаугурацию Путина Рамзан Кадыров и Адам Делимханов прибыли на инаугурацию Владимира Путина

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. На представленных NEWS.ru кадрах видно, как с ним идет зампредседателя правительства региона Адам Делимханов.

Государственные деятели прибыли в Кремль. Здесь 7 мая пройдет инаугурация президента России Владимира Путина. Церемония начнется в 12:00 по московскому времени.

Инаугурация будет пятой в политической карьере Владимира Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать вплоть до 2030 года. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам подсчета голосов действующий лидер набрал 87,28%.

Рамзан Кадыров ранее рассказал о переломном моменте в истории Чечни. По словам главы республики, это случилось в 2009 году. Речь идет об отмене режима контртеррористической операции в Чечне. Кадыров назвал это одним из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории чеченского народа. Глава республики также напомнил, что после отмены режима КТО в Чечне начался строительный бум. Старшее поколение включилось в работу по созданию современного образа региона.