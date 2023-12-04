Появились кадры прибытия Путина на выставку «Россия»

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Кадры с места в своем Telegram-канале публикует корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. На них видно, как для главы государства проводят экскурсию.

О том, что президент 4 декабря посетит выставку, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В рамках посещения, по его словам, Путин наградит победителей конкурса «Волонтер года».

В то же время на официальном канале ВДНХ в Telegram уточняется, что сегодня на выставке-форуме «Россия» технический день. Там пообещали продолжить программу во вторник.

Перед этим Песков отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли. Поэтому, добавил он, и президент, и все высокопоставленные лица непременно посмотрят на результат этого труда.

Также в понедельник, 4 декабря, глава государства примет верительные грамоты у новых послов иностранных государств. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале. Анонсируя предстоящее событие, Песков отметил, что на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по вопросам внешней политики.