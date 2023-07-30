Появились кадры прибытия Путина на парад ВМФ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл на парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ, передает РИА Новости. Вместе с главой государства мероприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

День Военно-морского флота России ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля. Парад по случаю события проходит в Санкт-Петербурге.

С борта катера глава государства обратился к военным морякам. Он поздравил их с праздником и получил в ответ троекратное «Ура!».

Ранее Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге парада по случаю Дня Военно-морского флота 30 июля. Из документа также следует, что вечером того же дня в городе запустят артиллерийский салют. Ответственность за подготовку парада была возложена на Минобороны России.

Вместе с этим зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ. По его словам, отражая контрнаступление противника, солдаты защищают страну. Кроме того, они предотвращают начало крупномасштабного конфликта. По словам Медведева, если украинские войска добьются результатов наступления, России придется использовать ядерное оружие. По этой причине враг должен молиться на наших солдат.