«Повышенная активность»: Песков о росте атак дронов ВСУ перед выборами Песков заявил о повышенной активности ВСУ в преддверии выборов президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле отметили повышенную активность Вооруженных сил Украины в последние дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал увеличение атак украинских беспилотников на российские регионы в преддверии президентских выборов. По его словам, которые приводит ТАСС, системы противовоздушной обороны и военные работают.

Действительно, повышенная активность, работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки, в контексте продолжения специальной военной операции такие вопросы можно адресовать Минобороны, — сказал Песков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Корнеевском районе. В результате атаки получили повреждения газовая труба и линия электропередачи. Четыре населенных пункта остались без света. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Накануне украинские войска пытались атаковать нефтебазу в Курской области. По информации Старовойта, беспилотный летательный аппарат ВСУ упал и загорелся на территории предприятия. Сведения о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступали.