ФСБ завела дело о международном терроризме после диверсии на СП ФСБ завела дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РФ (Акт международного терроризма) в связи с повреждениями на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» , сообщает Генпрокуратура РФ. Отмечается, что по данному делу уже начато предварительное следствие.

В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (Акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие, — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что в результате данных действий Российской Федерации был причинен существенный экономический ущерб. Кроме того, пострадали и жители Европы, которым поставлялся газ в промышленных целях и для отопления жилых помещений.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября в 22:00 мск, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее о желании созвать заседание Совбеза заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.