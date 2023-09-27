«Потом долго мыли руки»: Захарова о чествовании эсэсовца в Канаде Захарова: история с чествованием эсэсовца в Канаде стала резонансной на Западе

Фото: AP/ТАСС

Блиц-визит президента Владимира Зеленского в Канаду стал для него утешением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, там его и бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка искупали в овациях, что стало резонансной историей даже на Западе. Выступление дипломата транслируется на официальном сайте МИД.

Утешением для Зеленского стал блиц-визит в Канаду. Там его искупали в овациях, правда, потом долго мыли руки. Во время выступления в парламенте страны, как вы знаете, Зеленский, канадские парламентарии, да и, кстати говоря, дипломатический корпус <...> приветствовали бывшего карателя печально известной дивизии СС «Галичина». В отличие от всех предыдущих историй, эта действительно взорвалась. Все это вызвало резонанс даже на Западе, — отметила Захарова.

Вместе с тем дипломат напомнила, что российские представители на чествовании эсэсовца не присутствовали. В овациях карателя купали лишь «натовцы», уточнила Захарова.

Скандал с чествованием эсэсовца ранее озаботил и Польшу. Министр образования республики Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунка и проверить, совершал ли он преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота после скандала отправится в отставку.