«Новое дно»: Захарова о желании США повысить потолок госдолга Захарова назвала анекдотом желание Минфина США увеличить потолок госдолга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желание Минфина США повысить потолок госдолга не позволит стране остаться мировым экономическим лидером, написала в своём Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала данную инициативу анекдотом и предложила обсудить «американские потолки» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах». Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться «Потолки — новое дно американской экономики», — написала Захарова.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям сената заявила, что страну ждет экономическая и финансовая катастрофа, если конгресс не согласует повышение потолка госдолга. Она подчеркнула, что такое положение дел приведет к потере доверия к США «как к самой безопасной стране».

В свою очередь директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что доллар на данный момент не более чем «бумажка на доверии». Он уточнил, что правительство США не сможет выплатить стремительно растущий госдолг, превысивший $31 трлн.

Захарова, в свою очередь, заявила, что в США будет напечатано еще больше ничем не обеспеченных долларов, что вызовет проблемы в мире.