«Потеряют доверие всех»: Песков о возможной передаче Киеву активов России Песков: США и ЕС потеряют доверие инвесторов в случае передачи российских активов Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Соединенные Штаты и Европа потеряют доверие инвесторов, если решат присвоить то, что им не принадлежит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможной передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, любой инвестор, вкладывающий огромные деньги в американскую или европейскую экономику, не сможет «спать спокойно», ведь он не знает, что может прийти в голову Вашингтону и Брюсселю. О передаче российских средств Украине ранее высказывались страны Балтии, ряд европейских стран, глава евродипломатии Жозеп Боррель и руководство Украины.

США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе, — сказал Песков.

После начала спецоперации России на Украине многие страны заморозили российские активы. В конце мая агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщило, что страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около €23 млрд, а материальные активы — виллы и яхты предпринимателей — на сумму, близкую к €10 млрд.

Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что ввиду рестрикций в отношении России со всего мира заморожена примерно половина всех активов ЦБ РФ, то есть около $300 млрд.

О заморозке российских активов заявляли власти нескольких европейских стран. Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму в €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.