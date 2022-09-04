«Потеря для России«: сенатор Джабаров оценил »бессрочный отпуск» Кадырова Сенатор Джабаров: уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы потерей для России

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Уход Рамзана Кадырова с поста Главы Чечни стал бы большой потерей для народа Чечни и России в целом. Такое мнение высказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости. Он полагает, что жители республики будут против, за время работы Кадыров Чечня стала одним из самых стабильных регионов страны.

Кадыров — один из самых незаурядных современных руководителей. <...> Особенно положительно показала себя Чеченская Республика в событиях в ходе специальной военной операции, — сказал Джабаров.

Он также подчеркнул, что глава Чеченской республики пользуется «громадным уважением» у соседей и слишком молод, чтобы уходить с должности. Джабаров добавил, что человек может высказать свои мысли, «но народ будет категорически против его ухода».

У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушел, для чеченского народа и для России в целом, — резюмировал сенатор.

Ранее Виталий Милонов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не должен покидать свой пост, поскольку его поддерживает народ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 сентября заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.