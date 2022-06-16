«Потерпят крах»: Лавров об угрозах Киева в отношении Крымского моста Лавров: угрозы Киева подорвать Крымский мост потерпят крах

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на угрозы Киева о подрыве Крымского моста. В интервью телеканалу НТВ он отметил, что одна из «говорящих голов» президента Украины Владимира Зеленского уже высказывалась на этот счет. Дипломат подчеркнул, что все подобные заявления «берутся на заметку», а сами угрозы ВСУ «потерпят крах».

Ну, вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы [Киева о подрыве Керченского моста] берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах, — заявил Лавров.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинской армией. По мнению офицера, уничтожение данного объекта нарушит подтягивание резервов российских войск.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что в случае попытки ВСУ атаковать Крымский мост центры принятия решений в Киеве будут незамедлительно уничтожены. Он подчеркнул, что сооружение находится под надежной защитой современных систем ПВО.