«Все виды угроз»: Захарова о работе российских дипломатов за рубежом Захарова: российские дипломаты за рубежом сталкиваются с психологическим насилием

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В отношении российских дипломатов, работающих за рубежом, поступают все виды угроз, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге. По её словам, сотрудники дипмиссий подвергаются психологическому насилию. Она отметила, что ущерб терпит и российская дипсобственность, сообщает ТАСС.

Захарова сообщила, что на фоне последних событий российские дипломаты «живут на передовой».

Все виды угроз [поступают], которые представляют собой не просто и не только элементы демонстрации своего негативного отношения. <...> Это конкретные вещи, в первую очередь связанные с психологическим насилием, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что на Западе российские дипломаты получали письма с предложениями о сотрудничестве со спецслужбами. Она добавила, что одна из целей объявленной западными странами гибридной войны состояла в том, чтобы полностью выбить российскую дипломатическую службу из международного пространства.

Ранее Захарова рассказала, что телефонные террористы с Украины, из США, Польши и Германии блокируют работу российских дипломатов за рубежом. По её словам, в их адрес поступают прямые угрозы.