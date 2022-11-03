«Пострадают люди»: в Госдуме оценили разрыв дипотношений России с Британией Депутат Госдумы Журова: от разрыва дипотношений России с Великобританией пострадают обычные люди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

От разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией пострадают не политики, а обычные люди, поэтому нужно максимально взвешенно подходить к этому вопросу, заявила в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Журова. Парламентарий считает, что такое решение может навредить народам обоих государств.

По словам Журовой, разрыв дипломатических отношений между Москвой и Лондоном — это крайне серьёзное решение, которое не принималось даже Советским Союзом во времена холодной войны. По мнению депутата-единоросса, в настоящее время у России существуют другие механизмы противодействия враждебным действиям иностранных государств, например список недружественных России стран.

Я всегда за то, чтобы использовать даже самые последние возможности для того, чтобы найти контакт со страной и что-то всё-таки попытаться объяснить, потому что уверена, что в стране есть ещё здравые люди, а не только те политики, которые сейчас транслируют публичные заявления, — заключила Журова.

3 ноября посол Великобритании в России Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита. Её вызывали в российское дипломатическое ведомство в связи с предположительной причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что атака беспилотников Вооружённых сил Украины на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении, по данным российского военного ведомства, были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.