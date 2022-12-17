В постпредстве России отреагировали на новые санкции ЕС В постпредстве РФ при ЕС новые санкции против России назвали «нелегитимными»

Девятый пакет антироссийских санкций в постоянном представительстве России при Евросоюзе назвали «нелегитимным». Дипломаты посчитали его противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений, сообщает РИА Новости.

Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя. Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, — и средства ее достижения нелегитимны, — отметили в постпредстве.

В представительстве назвали новые санкции противоречащими основополагающим принципам ВТО. При этом дипломаты задались вопросом, «не слишком ли много на себя берет Евросоюз», когда старается занять место «международного полицейского и судьи».