Постпред России заявил, что США помогают Украине с химическими провокациями Постпред при ОЗХО Шульгин заявил, что США помогают готовить химические провокации на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран — участниц Организации по запрещению химического оружия российская сторона предоставила соответствующую информацию.

Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны... Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии, — заявил Шульгин.

По его словам, Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.

В мае в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию заявляли, что СБУ готовит провокации в применением химического оружия в Высокополье, Ивановке, Князевке и Тополином Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области. Пока ничего подобного не произошло.