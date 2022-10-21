Постпред России в Женеве сообщил об огромной трагедии для Украины Постпред России в Женеве Гатилов: США стараются не допустить мирных переговоров Москвы и Киева

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Геннадий Гатилов

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Вашингтон убеждает Киев в его военной силе, чтобы мирные переговоры с Москвой не состоялись. По его словам, в этом заключается трагедия для соседних стран, сообщает РИА Новости.

США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров, — цитирует агентство дипломата.

Российский президент Владимир Путин прежде говорил, что Москва всегда заявляла об открытости к переговорам по Украине. Если Киев созреет, то станут востребованными посреднические усилия тех, кто их сейчас предлагает, добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. В то же время он отметил, что считает Владимира Путина рациональным лидером, несмотря на явную нерациональность поставленных им целей по Украине.