Постпред России отреагировал на решение ЕС по нефтяному эмбарго Постпред в Вене Ульянов: Россия после европейского эмбарго найдёт других покупателей нефти

Михаил Ульянов / Фото MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после того, как в ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российского сырья. ЕС не в хорошей форме, отметил он, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о намерении ЕС к концу года сократить импорт нефти из России на 90%, сообщает РИА Новости.

Россия найдёт других импортёров. Следует отметить, что она теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме, — подчеркнул постпред.

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдёт в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил: лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его словам, новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России.