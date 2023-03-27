Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС Ульянов: реализация плана МАГАТЭ о безопасности Запорожской АЭС зависит от Украины

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Украины. Важную роль играют и США, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По мнению постпреда, американцы могли уже давно посоветовать своим украинским друзьям проявить более ответственный подход к проблеме АЭС. Однако Ульянов усомнился, что Вашингтон будет влиять на ситуацию.

Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах, — объяснил дипломат.

Достаточно Киеву подтвердить, что украинские военные больше по станции стрелять не станут, и МАГАТЭ сможет заявить о ядерной и физической защите ЗАЭС. При этом агентству затем придется отслеживать соблюдение этого режима защиты, считает Ульянов.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ озаботились прекращением боевых действий вокруг атомной электростанции, рассказал он. По его словам, МАГАТЭ сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».