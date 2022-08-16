Постпред РФ в Вене предрек Запорожской АЭС участь Чернобыля Постпред РФ в Вене Ульянов предрек Запорожской АЭС участь Чернобыля

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожская АЭС

На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил в эфире «Соловьев.Live» постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, несмотря на отсутствие опасности в настоящий момент, заявления украинцев о «ювелирности» их обстрелов не следует воспринимать серьезно.

Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем, — сказал Ульянов.

ЗАЭС за последнее время неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, 7 августа в результате обстрела электростанции была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынужденно снизил мощность двух энергоблоков. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал эту атаку украинской стороны актом ядерного терроризма.

Министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С таким же призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ответив, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.