Постпред РФ в Вене обвинил FT в искажении слов о визите глав МАГАТЭ

Фото: Russian Look

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении своих слов о визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. Ульянов считает, что это было намеренное искажение — по крайней мере, об этом свидетельствует название статьи, написал дипломат в своём Telegram-канале.

The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график, — объяснил суть претензий Ульянов.

Речь идёт о статье «Известий», опубликованной в пятницу, 12 августа, в которой Ульянова спросили, когда Гросси сможет посетить АЭС. В ответ он сказал дословно следующее: «На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа — начале сентября».

FT со ссылкой на материал «Известий» сообщила, что визит Гросси на ЗАЭС может состояться не раньше «конца августа или начала сентября». Называлась статья «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы». Она добавила, что обстрелы станции проходят при полном попустительстве со стороны ООН, которая отказалась воздействовать на киевские власти.