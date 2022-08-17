Постпред России уличил Украину в лицемерии из-за зерна Постпред России Ульянов: только одно украинское судно с зерном из 21 дошло до Африки

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Только одно судно с украинским зерном из 21 прибыло в Африку, написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram. Другие сухогрузы, по его словам, отправились в страны, которым не грозит голод. Дипломат раскритиковал власти Киева, которые ранее неоднократно заявляли, что их зерно необходимо, чтобы избежать угрозы голода в бедных странах.

Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод. Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов? — написал Ульянов.

Ранее в Киеве заявили, что планируют задействовать ежемесячно свыше 100 судов для безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного. Предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали продуктовую сделку. Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения.