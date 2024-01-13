Постпред РФ предупредил о начале войны на Красном море и Аденском заливе Небензя: война на Ближнем Востоке переходит на Красное море и Аденский залив

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Ближнем Востоке расширяется на территории Красного моря и Аденского залива, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что схожая картина разрушений, как в Йемене, уже в течение трех месяцев наблюдается в секторе Газа.

То, что мы видим в Йемене, к сожалению, слишком хорошо знакомо. Аналогичная ситуация разрушений продолжается уже три месяца в секторе Газа. В настоящее время Йемен, переживший множество бедствий, снова становится центром военных действий в этом регионе. Конфликт распространяется на Красное море и Аденский залив, — отметил Небензя.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Он также отметил, что хуситы совершили 27 нападений на коммерческие суда более 50 стран. Удары по объектам группировки американский президент назвал единой и решительной реакцией международного сообщества на безрассудные атаки. Он напомнил, что 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против кораблей США.