Постпред РФ: Москва представила предложения по вывозу зерна с Украины в ООН Постпред Гатилов: Москва изложила соображения по вывозу зерна с Украины представителям ООН

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Погрузка зерна на корабль

Москва изложила «конкретные» предложения по решению вопроса вывоза зерна с территории Украины членам ООН, заявил постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что РФ не препятствует экспорту зерновых с Украины. Гатилов считает, что дальнейшие вопросы касательно вывоза украинского зерна относятся к Киеву. Дипломат подчеркнул, что ВСУ сами заминировали порты, ограничив доступ к вывозу зерновых. В связи с этим, по мнению Гатилова, украинская сторона должна решать проблему, которую сама же и создала.

Представителям ООН были даны наши конкретные соображения, как это можно было бы сделать, в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения, поэтому здесь вопрос к украинской стороне, — заявил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Киеву необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном. Он подчеркнул, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии.

Ранее Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов. Тем не менее Москва настояла на праве досматривать судна, идущие на Украину, на предмет наличия оружия на борту. В Киеве выступили против таких действий.